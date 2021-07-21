Глава МОК отреагировал на первую в истории Игр акцию с преклонением колена

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участники Игр-2020 в Токио имеют право преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее футболистки сборных Великобритании и Чили впервые в истории Олимпиады преклонили колено перед матчем Игр-2020 в Токио.

В апреле 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио, так как акция попадает под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Позднее организация разрешила спортсменам выражать свое мнение до начала соревнований. При этом жест или заявление основано на принципах олимпизма, и они не нацелены против людей, страны, организаций или их достоинства.

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении темнокожих. После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.