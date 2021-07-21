Ганский футболист забил два мяча в свои ворота, чтобы помешать договорному матчу

Футболист ганского клуба «Интер Эллис» Хасмин Муса забил два мяча в ворота своей команды, чтобы помешать договорному матчу.

Игрок вышел на замену в поединке против «Ашанти Голд». Муса вышел на поле при счете 0:5.

«Я пообещал нашему тренеру, что если он позволит мне выйти со скамейки запасных, я испорчу пари. После игры моя команда меня поздравила. До игры я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счет 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю это», — сказал Муса после матча.

Встреча завершилась со счетом 1:7. Стоит отметить, что Муса был заменен после двух забитых мячей в свои ворота.

Видео автоголов доступно в Twitter журналиста Саддика Адамса.

Ранее российская теннисистка Яна Сизикова была задержана в Париже из-за подозрения в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции. Спортсменку задержали вечером 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча.