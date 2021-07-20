Президент UFC заявил, что у Макгрегора хронический артрит

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что знал о хронической проблеме звезды промоушена Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье на UFC 264.

«У него были проблемы с лодыжкой в течение последних двух лет, и он спросил, может ли он перевязать лодыжки перед этим боем. Конор получил разрешение на это от спортивной комиссии штата Невада. Однако затем он решил не делать этого. Да, у него хронический артрит лодыжек», — приводит слова Дана Уайта Fox Sports.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее Макгрегор назвал своих хейтеров бездельниками.