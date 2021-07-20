Украинский вратарь отыграл матч за «Реал» с капитанской повязкой

Мадридский «Реал» сыграл вничью в контрольном матче с «Райо Вальекано» (1:1). На игру не были допущены представители СМИ, но газета Marca утверждает, что Марсело вывел королевский клуб на поле в качестве капитана, но в перерыве, после замены бразильского защитника, капитанская повязка перешла к украинскому вратарю Андрею Лунину. Сам голкипер выложил фото в свой Instagram, на котором хорошо заметно, что Лунин действительно играл в повязке капитана.

«Заканчиваем вторую неделю тренировок хорошим матчем и продолжаем улучшать себя», — написал Лунин под фото.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 миллионов евро. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

Ранее в «Бенфике» прокомментировали попадание на «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов.