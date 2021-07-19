Вратарь ЦСКА Акинфеев поделился мнением о возможных реформах в российском футболе

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможных реформах в российском футболе, передает Sport24.

«Когда ты действующий футболист, по большому счету, тебе все равно. У нас уже был один переходный турнир, в котором я, к сожалению, не играл из-за травмы. Какая разница, какой формат? Не мы же решаем, а нас и никто не спросит», — сказал Акинфеев.

В первом туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Уфой». Встреча состоится 25 июля.

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы.

Ранее генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев раскритиковал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского Футбольного союза (РФС) и компании Hypercube.