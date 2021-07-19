«Спартак» встретится с «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Московский «Спартак» встретится с лиссабонской «Бенфикой» в третьем раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка этапа проходит в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа состоится 2 августа.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 57 очков, взял серебряные медали первенства и завоевал путевку в квалификационный этап Лиги чемпионов.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что тормозит развитие футбола в России.

Функционер заявил, что у Российского футбольного союза (РФС) нет мандата на проведение реальных реформ, а сам спорт не является экономической системой.