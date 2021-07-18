Семин объяснил публикацию смеющегося эмодзи под постом о поражении «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не публиковал смеющийся эмодзи под записью клуба о поражение в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

Ранее с аккаунта специалиста в комментариях оставили смеющийся эмодзи.

«Не может быть – я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать», — цитирует Семина «Чемпионат.com».

Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом», прошедшая 17 июля в Калининграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» 1 июня 2020 года в связи с окончанием срока действия контракта с «железнодорожниками». Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России, выиграли шесть Кубков страны и три национальных Суперкубка. Сейчас «Локомотив» тренирует сербский специалист Марко Николич.