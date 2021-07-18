Депутат заявил, что с такой игрой «Локомотив» ждет позор в еврокубках

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о поражении московского «Локомотива» в матче с петербургским «Зенитом» (0:3) а рамках Суперкубка России.

«Оба клуба разочаровали, показали очень медленный и унылый футбол. Все голы «Локомотив» придумал себе сам, «Зенит» не показал ничего выдающегося.

Смолов обижается на Черчесова из-за не вызова в сборную, а сам не может попасть в створ ворот из убойной позиции. Почти весь матч ходил пешком по полю. Миранчук после отъезда брата сдал, Рифат заслужено занимает место в стартовом составе. Крыховяк стал по-детски ошибаться.

Я не понимаю, что происходит с нашими лидерами. Команде Николича срочно нужно усиление, прежде всего в защитной и атакующей линии. С такой игрой в еврокубках будет позор», — цитирует депутата «СЭ».

Напомним, в первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее Ольга Смородская заявила, что в «Локомотиве» строят какую-то лабуду, вместо нормального клуба.