Валуев рассказал о желании сфотографироваться в Москве в шарфе «Зенита»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев высказался о победе «Зенита» над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России, передает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» победил со счетом 3:0.

«Сейчас «Зенит» — это сильнейший клуб. Людям не нравится «Зенит»? Со злопыхателями я живу уже много лет. Они всегда есть и будут. Приеду в Москву, надену питерский шарф и сфотографируюсь. Не хочу ничего плохого про Москву сказать, конкуренция — это всегда здорово», — сказал Валуев.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными обладателями трофея. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее актер Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».