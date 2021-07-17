Актер Баринов заявил, что Бердыев не походит на должность тренера сборной России

Актер Валерий Баринов оценил кандидатуру Курбана Бердыева на пост тренера сборной России, передает Sport24.

«Бердыев — интересный специалист, но он никогда не тренировал сборную. Думаю, он не справится с такой должностью. Курбан Бекиевич — тяжелый человек. У нас уже был схожий тренер с Бердыевым — Капелло. Вы сами знаете, чем все закончилось», — сказал Баринов.

Последним клубом Бердыева был казанский «Рубин», который он возглавлял до 2019 года.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась на счет возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды.