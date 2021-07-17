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Капитан сборной России высказался о скандальных словах Дзюбы после разгрома на Евро по регби

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РИА Новости

Капитан сборной России по регби Виктор Гресев заявил, что не стал бы проводить параллели с футболом после разгромного поражения от португальцев со счетом 26:49 на матче чемпионата Европы.

Гресева спросили, готов ли он описать игру своей команды такими же словами, какие капитан сборной России по футболу Артем Дзюба высказал после разгрома от Дании (1:4) на Евро по футболу. Тогда нападающий «Зенита» заявил, что его сборная «обкакалась».

«Мы проиграли. Некрасиво проиграли. Применял бы я такие слова, как Дзюба? Нет, не хотел бы проводить такие параллели. Это были две разные игры», — передает слова капитана сборной России по регби корреспондент «Газеты.Ru».

Также Гресев подробно объяснил, почему «медведям» не удалось навязать конкуренцию португальцам.

«Мы плохо сыграли в защите. У соперников сразу было много прорывов, и благодаря этому они с ходу завладели преимуществом (на 16-й минуте встречи счет уже был 17:0 в пользу гостей. — «Газета.Ru»). Португальцы исповедуют очень быструю игру, они зарабатывали штрафные и реализовывали их.

Самое ли это болезненное поражение в моей карьере в сборной? Не самое, но очень обидное. Но мы не опускаем голову. Чемпионат Европы продолжается, и мы будем бороться за то, чтобы отобраться на Кубок мира (две лучшие команды Евро попадут на этот турнир. — «Газета.Ru»).

После первого тайма появилась надежда на камбэк, когда мы сократили отставание до шести очков и счет стал 14:20? В перерыве нам дали установку продолжать ту же самую игру, которую мы поймали в середине первого тайма. Но мы не справились.

Можно ли вынести хоть какой-то позитив из этого матча? Мы разберем игру и посмотрим. Но сейчас мы все расстроены, поэтому по поводу позитива я ничего не могу сказать.

Чувствовалась ли поддержка болельщиков? Конечно, да! Спасибо им огромное за то, что приехали и поддержали. Знаю, что многие смотрели матч по телевизору. Очень много людей за нас сегодня болело. Из-за этого вдвойне обидно, что мы проиграли.

Помогал ли команде экс-капитан Василий Артемьев, который был вызван на сборы и тренировался, но в итоге не попал в финальную заявку? Конечно-конечно! Вася был с нами все 80 минут, подсказывал нам и всегда находился рядом», — подытожил Гресев.

Ранее стало известно, что тренер сборной России по регби оставил команду и ушел смотреть матч с трибун.

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