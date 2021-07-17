Экс-глава «Локомотива» Геркус: я бы украл тренера у Бельгии

Экс-глава московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кандидатах на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова.

«У нас продолжается отборочный цикл. Лучше спешить с новым наставником. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами. Не попасть на ЧМ-2022 ради строительства команды? Большинство выберет поехать в Катар на чемпионат мира. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную.

Я склоняюсь к иностранному специалисту. Тедеско? Я бы сомневался на его счет, потому что он молодой и не работал со сборной. Тут нужен гиперавторитетный наставник. Пожилые, как правило, более успешны. Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык.

Мартинеса мы рассматривали в «Локомотив», я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Роберто Мартинес с бельгийской командой дошли до 1/4 финала на минувшем чемпионате Европы — 2020, где проиграли Италии (1:2).

Команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Станислава Черчесова отказаться от выплаты компенсации в размере после ухода с поста главного тренера национальной команды.