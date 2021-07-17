Манчини назвал момент на Евро, после которого ему еще больше захотелось победить

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, после какого эпизода на чемпионате Европы — 2020 его команде еще сильнее захотелось выиграть турнир.

«Спинаццола был лучшим крайним защитником этого турнира. Это был очень важный футболист из-за силы, темпа, техники, которыми он обладает. Он не заслужил столь серьезную травму во время такого важного матча.

Это был сложный момент для всех нас. Появилось еще большее желание выиграть турнир, сделать это для него, ведь на тот момент он уже ничем не мог помочь команде», — цитирует наставника Football Italia.

Защитник Леонардо Спинаццола порвал ахиллово сухожилие в матче с бельгийской сборной (2:1) на стадии 1/4 финала Евро-2020.

Финал чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встреча завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Ранее российский арбитр Сергей Карасев рассказал о взаимоотношениях с игроками национальной команды Италии.