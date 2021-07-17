Овечкин рассказал, что ждет от наставника сборной России

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о назначении нового главного тренера сборной России.

«Для хоккеистов вообще без разницы, кто стоит у руля. Мы выступаем за национальную команду, а не за тренера. И представляем наш флаг. Будет Брагин — значит, будет Брагин. Будет Билялетдинов — будет Билялетдинов.

Главное, чтобы человек был профессиональным, и чтобы он понимал, против кого мы играем, выстроил бы правильную тактику и дал нам правильное напутствие», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.

Сборная России вылетела с чемпионата мира по хоккею на стадии 1/4 финала, проиграв Канаде (1:2 ОТ).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин готовится к защите кандидатской диссертации.