Пропавший в Японии спортсмен из Уганды сообщил, что не хочет возвращаться на Родину

Пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку, информирует Kyodo.

Спортсмен прибыл на Олимпийские игры — 2020.

Сообщается, что африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация. Тяжелоатлет оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться на Родину, так как «жизнь там трудна».

Он также обратился с просьбой к членам делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде. «Я хочу работать в Японии», — говорится в найденной записке.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Уганды, прибывший в Японию для участия в Олимпийских играх — 2020, пропал.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.