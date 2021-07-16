Аршавин: есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал свою фразу «ваши ожидания — ваши проблемы», которую он сказал после провала национальной команды на Евро-2012, передает «Чемпионат.com».

«Я понимал все, что говорю. Сказал бы то же самое при возможности вернуться? Этим типам — да. Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать — мы за весь народ вступаемся. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом», — сказал Аршавин.

Также Аршавин отметил, что все зависит от того, как преподнести эти слова.

«Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился», — добавил он.

Напомним, на Евро-2012 сборная России обыграла Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и уступила Греции (0:1). Этого результата не хватило для выхода из группы.

Ранее Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.