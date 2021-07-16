Овечкин готовится к защите кандидатской диссертации

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о предзащите своей кандидатской диссертации.

«Цель — защититься, чтобы помогать развиваться российскому хоккею и идти дальше. Важно делиться тем опытом, который у меня есть. Скоро откроется моя школа, поэтому для нас это будет правильное решение.

Та методика, которую мы изучали, и если мы ее будем применять, — это круто. У меня прекрасная команда, которая мне помогала и со мной советовалась. Все было на высшем уровне», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

16 июля в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ состоялась предзащита диссертации спортсмена. По итогам мероприятия Овечкин был рекомендован к публичной защите.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения.