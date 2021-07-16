Защитник сборной Италии Бонуччи заявил, что не угрожал властям Рима

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал появившуюся информацию о том, что он угрожал властям Рима, если они запретят проводить чемпионский парад после победы национальной команды в финале чемпионата Европы — 2020.

«Я выбрал не ту работу. Нужно было идти в политику. Я был бы хорошим министром внутренних дел. Давайте проясним: вся делегация попросила автобус с открытым верхом, и, поскольку крытый автобус все равно был заблокирован, а на улицах уже находились люди, власти согласились на автобус с открытым верхом, заявив, что они смогут справиться с ситуацией.

Мы бы никогда не посмели вмешаться, чтобы подчинить себе власти, которые, как я полагаю, оценили то, что произошло на площади Пьяцца-дель-Пополо накануне вечером, а затем влияние нашей поездки по городу. У каждого своя роль. Это очень итальянская привычка — перекладывать вину на других», — цитирует защитника Football Italia.

Местные власти утверждают, что они разрешили использовать только закрытый автобус для того, чтобы свести к минимуму количество людей, которые будут собираться, но Бонуччи и Итальянской федерации футбола удалось вместо этого получить автобус с открытым верхом. Также отмечалось, что игрок «Ювентуса» угрожал властям Рима, если они запретят проводить парад.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Ранее сообщалось, что игроки сборной Англии получили более 12 тыс. сообщений с оскорблениями во время Евро.