Глава Ла Лиги поддержал некоторые идеи Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал некоторые идеи европейской Суперлиги.

«Я солидарен с Суперлигой в вопросах управления. Я об этом говорил и «Реалу», и «Барселоне». Если коротко, то я думаю, что клубы должны иметь большее влияние в части принятия решений. Например, вопросы, связанные с телевизионными правами, решает группа из шести субъектов, пять из которых – клубы. Это следует изменить. Конечно, клубы – это сердце футбола. Но я критикую топ-клубы за то, что они заявляют: «Мы тут главные, а остальным дадим денег в качестве милостыни». В этом вопросе УЕФА надо принять меры, и Чеферину я об этом говорил», – цитирует Тебаса Marca.

Суперлига — проект планируемого чемпионата. В апреле 2021 года от руководителей ряда клубов появилось официальное подтверждение создания Суперлиги. Она была учреждена двенадцатью клубами; ожидалось, что к ним присоединятся ещё три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а ещё пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире, которое будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. Флорентино Перес стал первым председателем этого турнира

Ранее стало известно, что Ла Лига не давала согласие на регистрацию контракта Месси с «Барселоной».