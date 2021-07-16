«Краснодар» больше всех в РПЛ тратит на развитие молодежного футбола

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет о выделенных средствах на развитие молодежного футбола клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Больше всех на молодежь потратил «Краснодар», выделивший в сезоне — 2019/20 827 миллионов рублей, а в сезоне 2020/21 — 860 миллионов. За аналогичный период времени петербургский «Зенит» потратил 681,8 млн рублей, что больше показателей позапрошлого сезона — 578,8 млн. «Локомотив» за предыдущий сезон потратил 212,5 млн рублей, а за позапрошлый — 195,8 млн.

Также среди клубов, тративших на молодежный футбол боле 100 млн рублей — ЦСКА со 189,9 млн рублей (было 232,9 млн), «Динамо» со 186,9 млн (52,3 млн) и «Спартак» со 168,6 млн (216,7 млн).

Меньше всего на молодежный футбол тратит «Сочи» – 32,9 млн рублей (14,6 млн).

Ранее РФС утвердил список 33 лучших игроков сезона 2020/21.