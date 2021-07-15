Фигурист Браун: уговаривал Медведеву, чтобы она разрешила встретить ее в аэропорту

Американский фигурист, бронзовый призер командного турнира на Олимпийских играх — 2014 в Сочи Джейсон Браун в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как встречал Евгению Медведеву в аэропорту Торонто, когда она рассталась с Этери Тутберидзе и впервые прилетела в Канаду, чтобы присоединиться к группе Брайана Орсера.

«Я знал, что Евгения собирается прилететь — увидел статью о том, что скоро она будет в Торонто, и подумал: «О боже! Она скоро будет здесь, как и я!». Подумал, что ей может понадобиться помощь. Спросил у Евгении, когда она прилетает, мы поговорили, и я сказал: «Я хочу тебя встретить!»

Она ответила: «Нет, не надо». Видимо, хотела вызвать такси. Но я не сдавался: «Позволь мне встретить тебя! Ты же переезжаешь с кучей вещей из России! Просто позволь мне тебя подвезти. Я хочу увидеть знакомое лицо! И могу помочь тебе тут обустроиться».

Я был очень взволнован в первый день, когда встретил Евгению в Торонто и увидел ее маму. У нас начиналась новая глава в жизни, и это было очень эмоционально. Я был абсолютно счастлив, что смог разделить этот опыт именно с ней», — отметил Браун.

Ранее американский фигурист объяснил, почему они сблизились с Медведевой в Канаде.