Газзаев выступил против иностранного тренера в сборной России

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев высказался на тему приглашения иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу. Экс-тренер категорически против приглашения иностранного специалиста независимо от кандидатуры и от того, трудился он раньше в России или нет. По его мнению, в национальной команде должен работать только российский специалист.

«Как только заходит разговор о тренере-легионере, все начинают приводить в пример Гуса Хиддинка. Но, во-первых, голландец после бронзы Евро-2008, где костяк составляли футболисты из выигрывавших Кубок УЕФА ЦСКА и «Зенита», не вывел команду на чемпионат мира-2010. Хотя в тот момент у нас была, на мой взгляд, самая сильная сборная в истории российского футбола. Или возьмите созвездие исполнителей в «Анжи», где работал Хиддинк, — в итоге лишь третье место.

Дик Адвокат и Фабио Капелло не смогли выйти в плей-офф соответственно Евро-2012 и ЧМ-2014. Тех, кто приводит аргумент, мол, Адвокат и Капелло добыли путевки на эти турниры, хочу спросить: а почему вы тогда не защищаете Черчесова, который тоже вывел команду на Евро?» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев считает, что в клубах могут работать иностранцы. Тем не менее, специалист отметил, что изучая рынок тренеров, в большинстве стран клубы отдают предпочтение доморощенным специалистам. Газзаев подчеркнул, что в Италии тренеров из-за рубежа практически нет.

«Давайте посмотрим, кто кого возглавлял на Евро-2020. Италия — Манчини. Англия — Саутгейт. Испания — Луис Энрике. Дания — Юльманн. Украина — Шевченко. Чемпион мира Франция — Дешам. Чемпион Европы Португалия — Фернанду Сантуш. Германия — Лев, которого сменит Флик. И так далее. Причем многие из них еще и имеют колоссальный опыт выступления за сборную в бытность футболистами. Это важный момент, который помогает добиться авторитета в коллективе.

Исключения на Евро-2020 тоже присутствовали. К примеру, поляков тренировал португалец Паулу Соуза — четвертое место в группе. Быть может, лучше бы работал местный тренер, который создал бы единый патриотичный коллектив?» — сказал Газзаев.

Ранее Валерий Газзаев порассуждали над причинами неудачного выступления сборной России по футболу на Евро-2020.