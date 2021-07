УЕФА опубликовал видео с лучшими голами Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Instagram видео с лучшими голами чемпионата Европы — 2020.

По итогам голосования среди болельщиков первое место занял мяч, забитый нападающим сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Швейцарии (2:0).

Также в десятку попали голы форварда сборной Италии Лоренцо Инсинье (в ворота команды Бельгии), французского полузащитника Полям Погба (в ворота Швейцарии), хорватского хавбека Луки Модрича (в ворота Шотландии), бельгийского футболиста Кевина Де Брейне (в ворота Дании), датского игрока Миккеля Дамсгора (в ворота Англии), испанского форварда Альваро Мораты (в ворота Италии), капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко (в ворота Нидерландов), итальянца Федерико Кьеза (в ворота Испании) и нападающего команды Португалии Криштиану Роналду (в ворота Венгрии).

Ранее сообщалось, что капитана португальской сборной не включили в символическую сборную чемпионата Европы по футболу. При этом Роналду стал лучшим бомбардиром первенства континента.

