Малафеев рассказал, почему у Манчини не получилась карьера в «Зените»

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему у Роберто Манчини не получилось на посту наставника сине-бело-голубых, передает Sport24.

11 июля специалист выиграл Евро-2020 со сборной Италии.

«Почему у Манчини не получились в России? Первое — он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками. Второе — он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини», — сказал Малафеев.

Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, были перенесены в Севилью.

Ранее футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии.