Хабиб: заставьте Макгрегора еще раз драться с Порье и прикончите наконец этого чувака

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о будущем бойца Конора Макгрегора, который 11 июля потерпел поражение от Дантина Порье, сломав ногу.

«Думаю, именно это UFC и собирается сделать. Или, возможно, устроит его бой против Нейта Диаса. Но я думаю, Конор проиграет любому из них», — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Напомним, что Нурмагомедов одержал досрочные победы над обоими бойцами.

Ранее Макгрегор извинился перед женой Порье за угрозы убить ее, а потом удалил пост.