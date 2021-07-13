Червиченко считает, что слова Дзюбы в адрес Манчини и Эмери выставляют его в смешном свете

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывания форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в адрес бывшего наставника красно-белых Унаи Эмери и экс-тренера клуба с берегов Невы Роберто Манчини.

«Я имел информацию о том, что Манчини реально не напрягался в «Зените», рвения в работе не проявлял, относился прохладно. Он рассматривал это как промежуточный этап своей карьеры, передержку. В этом плане Дзюба прав. Но ему очень полезно фильтровать, что он говорит по части тренеров.

Все эти его эпитеты в адрес Манчини и Эмери выставляют его потом в смешном свете. В тот момент Дзюба был недалек от истины. Можно сказать, все тоже самое, но более завуалировано, тонко и колко, а не так, почти по-деревенски. По сути Дзюба прав, по форме — так нельзя», — приводит слова экс-президента красно-белых Sport24.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. В одном из послематчевых интервью Дзюба назвал его «тренеришкой». После столичного клуба испанец четырежды выиграл Лигу Европы.

Манчини возглавлял команду из Санкт-Петербурга с июня 2017 по май 2018 года. После его ухода Дзюба заявил, что Манчини не является тренером. 11 июля итальянец привел сборную своей страны к победе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба прав в своей характеристике Роберто Манчини.