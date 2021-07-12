Рекордсмен ММА найден мертвым в тюремной камере

Бывший боец смешанного стиля Трэвис Фултон был найден мертвым в тюремной камере, сообщает MMA Fighting.

По информации источника, экс-спортсмен покончил жизнь самоубийством.

Фултон был задержан за развратные действия в несовершеннолетней девушки. Он договорился со следствием и признал себя виновным в сексуальной эксплуатации и хранении детской порнографии. Всего ему было предъявлено четыре обвинения. Слушание по делу было назначено на 23 июля. Ему грозило до 70 лет тюрьмы.

В профессиональной карьере Фултон провел более 300 поединков, что является рекордом MMA. В них он одержал 255 побед. В последнем бою, который прошел в апреле 2019 года на турнире M-1 Global, Фултон победил удушающим приемом Шеннона Рича.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Bellator Дэниел Штраус избил подругу. Инцидент произошел 21 января во время ссоры с сожительницей. Спортсмен несколько раз ударил девушку по голове, а также ранил острым предметом в живот. Пострадавшая была госпитализирована. Позднее боец был задержан.