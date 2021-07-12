Губерниев объяснил, когда Россия будет играть в финале чемпионата Европы

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата Европы по футболу.

По его мнению, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сумел создать команду, которая обыграла в финальной игре «антифутбол».

«Ну а когда мы-то будем в финале? Все просто — когда у нас на замене будут сидеть игроки, чья стоимость составляет €100 млн. И это не за всех.

Когда мы не будем стесняться делать паспорта хорошим иностранным игрокам, раз у нас своих нет. В Италии с ее традициями футбола натурализованы трое. Кстати, Грилиш — если кто не знал — ирландец и играл за сборные этой страны.

Когда наши клубы перестанут проигрывать в первой стадии квалификации еврокубков. Когда наша страна станет наконец спортивной! Будет знать своих игроков и перестанет унижать их!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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