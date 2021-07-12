Голкипер сборной Италии Доннарумма — лучший игрок Евро-2020

Вратарь национальной команды Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом чемпионата Европы 2020 года.

Голкипер, который провел прошлый сезон в «Милане», отразил в серии послематчевых пенальти в матче против сборной Англии два удара и принес «скуадре адзурре» победу на континентальном первенстве.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию решающего поединка.

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Напомним, что Италия выигрывала чемпионат Европы в 1968 году. Также итальянская сборная играла в финалах в 2000 и 2012 годах, где уступила Франции и Испании соответственно.

Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.