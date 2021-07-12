Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром завершившегося в Лондоне чемпионата Европы по футболу.

36-летний форвард по ходу турнира забил пять мячей. Такое же количество голов на счету нападающего сборной Чехии Патрика Шика, однако за счет голевой передачи и меньшего количества сыгранных на Евро-2020 минут португалец находится выше в списке.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финального поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.