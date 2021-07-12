Тренер сборной Англии Саутгейт взял на себя вину за поражение в финале Евро

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги финального матча чемпионата Европы по футболу против команды Италии.

По его словам, за выбор пенальтистов для исполнения ударов после окончания 120 минут игры всю ответственность несет именно он.

«Я выбирал пятерку бьющих исходя из того, что видел на тренировках. Мы побеждаем как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли победить. Но что касается пенальти — это был мой выбор, который целиком лежит на мне.

Мы были хорошо готовы и здорово начали, но не смогли реализовать свои дальнейшие шансы. Игрокам не стоит корить себя за то, что они сделали что-то не так», — цитирует Саутгейта «Би-би-си».

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Ранее сообщалось, что Италия стала первой страной, выигравшей «Евровидение» и чемпионат Европы по футболу за год.