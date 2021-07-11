Макгрегор после поражения от Порье: вам нужны такие люди, как я

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор опубликовал в Instagram пост после поражения от американца Дастина Порье на турнире UFC 264.

«Вам нужны такие люди, как я», – написал ирландец под фото, на котором его уносят из октагона на носилках.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на турнире UFC 264.