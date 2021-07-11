Тренер сборной Аргентины заявил, что Месси играл в финале Кубка Америки с травмой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан команды Лионель Месси играл с травмой в финальном матче Кубка Америки против Бразилии.

«Перед финалом у него было повреждение подколенного сухожилия, и это должно еще раз показать, какой он игрок. Он показывает уникальный футбол, и я очень рад, что мы одержали победу и выиграли титул», — цитирует Скалони Ole.

Встреча между сборными Аргентины и Бразилии прошла в ночь на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды. Прежде ему удалось только стать победителем Олимпийских игр.

На Кубке Америки — 2021 Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Ранее сообщалось, что Аргентина завоевала 15-й южноамериканский титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Также аргентинская команда 14 раз брала серебро турнира и пять раз завоевывала бронзовые медали.