Уткин заявил, что ненавидит Макгрегора

Спортивны журналист и бывший комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«В прошлом бою Дастин Порье выбрал хорошую тактику, практически нейтрализовал ноги Конора. Но пока он занимался этим благовидным делом, несколько ударов он пропустил. И эти удары его потрясли. Конор — в каком-то смысле мастер реваншей. Он умеет анализировать свои ошибки, он умеет делать правильные выводы. Поэтому в реванше Конора с Порье я сделаю ставку на победу Конора Макгрегора. Как бы я его ни ненавидел!» — цитирует Уткина Vseprosport.ru.

Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena».

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тыс. зрителей.

Ранее боец ММА Тони Джонсон, выступающий в российском промоушене АСА дал прогноз на предстоящий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.