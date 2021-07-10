Тренер сборной Италии считает, что англичане сильнее итальянцев

Тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против сборной Англии.

«Осталось сделать еще один рывок, прежде чем отправиться в отпуск. Англия физически сильнее нас по всем линиям, не только в полузащите. У них сильная сборная, иначе они бы не вышли в финал. Это будет большая игра на переполненном стадионе», — передает слова Манчини Footbal Italia.

Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет на «Уэмбли». Финал состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0), а в полуфинале обыграла Данию (2:1)

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1), а в полуфинале обыграли в серии пенальти Испанию.

Ранее суперкомпьютер дал прогноз на финальный матч Евро-2020.