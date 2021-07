Королева Великобритании обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020 с национальной командой Италии.

«Я хочу поздравить от себя и моей семьи всех вас с выходом в финал чемпионата Европы. Желаю всего наилучшего завтра с надеждой, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которые вы проявили», — говорится в сообщении.

Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет на «Уэмбли». Финал состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее суперкомпьютер дал прогноз на финальный матч Евро-2020, в котором Англия встретится с Италией.

