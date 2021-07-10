Наставник «Сочи» Федотов заявил, что у него есть амбиции возглавить сборную России

Наставник «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной России, передает Sport24.

«Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс», — сказал Федотов.

Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года. Под его руководством черноморский клуб занял пятое место в сезоне-2020/21 и получил право сыграть в Лиге конференций.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

На чемпионате Европы-2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей пресс-конференции.