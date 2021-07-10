УЕФА оштрафовал англичан на 30 тысяч евро за поведение болельщиков в матче с Данией

УЕФА оштрафовала Английскую футбольную ассоциацию на 30 тыс. евро из-за беспорядков во время исполнения гимнов, использования пиротехники, а также инцидента с лазерной указкой, которой фанаты светили в глаза датскому вратарю Касперу Шмейхелю. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, один из фанатов на лондонском стадионе «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время исполнения пенальти Гарри Кейном в матче Англия — Дания. В дополнительное время капитан англичан не смог реализовать 11-метровый удар, однако после сейва Шмейхеля он первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Сборная Англии в финале сыграет с Италией. Матч пройдет 11 июля на «Уэмбли».

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