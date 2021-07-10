Авербух раскрыл, почему из всех учениц Тутберидзе хотел бы поставить программу Щербаковой

Известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему из всех учениц Этери Тутберидзе хотел бы поставить соревновательную программу именно Анне Щербаковой.

«Я чувствую, что у Ани есть очень богатый внутренний духовный мир. А мне это очень важно при работе со спортсменом. Когда у тебя есть многое внутри, то тебе есть что сказать наружу. Поэтому я хотел бы поработать с Аней. Я выделяю эту спортсменку именно по этим внутренним качествам.

Мне нравится, как Аня себя ведет, как дает интервью, как формулирует мысль, как она выражает свои чувства на льду, как она внутренне интеллигентна… И в этом сумбуре всего, что происходит, я ставлю именно на нее, потому что она действительно является олицетворением чистоты на льду», — отметил Авербух.

Также постановщик высказался по поводу устоявшегося образа Щербаковой на льду — нежной страдающей девушки.

«Я думаю, что Аня может показать очень много всего. Но менять образ просто ради того, чтобы его поменять, я бы точно не советовал в олимпийский сезон. Мне кажется, Аня нашла свое лицо — и оно прекрасно. В нем и надо творить и идти к вершинам.

Очень многие артисты комического жанра хотят доказать всем, что они большие трагики. А трагики, напротив, хотят доказать, что они комики. Но, как правило, мы все равно знаем Чаплина как Чаплина, а актеров трагического жанра — как трагиков.

Мне кажется, что в олимпийский сезон не надо изменять себе и ублажать тех, кто гонит тебя к чему-то: «Повернись так или поменяйся так». Ты должен делать хорошо то, что умеешь. Но это, конечно, абсолютно мое мнение», — подытожил Авербух.

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