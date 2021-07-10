В сборной России отреагировали на переход Лунева в «Байер»

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила экс-вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева с переходом в леверкузенский «Байер».

«Лунев – в «Байере». Россиянин подписал контракт на два года. Ждeм фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — говорится в Telegram-канале национальной команды.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал. На Евро главный тренер команды Станислав Черчесов включил в заявку вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, голкипера «Динамо» Антона Шунина и игрока «Рубина» Юрия Дюпина. При этом тренерский штаб решил обойтись без представителей команд РПЛ, занявших первые три места в минувшем чемпионате: Лунева, спартаковца Александра Максименко и вратаря «Локомотива» Гильерме.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунева в «Байер».