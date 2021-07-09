Защитник ЦСКА Фернандес может завершить карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что может завершить карьеру в национальной сборной России.

«Увидите ли меня на чемпионате мира в Катаре? Признаюсь, что пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС. Есть вероятность, что вообще больше не сыграю за сборную России», — приводит слова игрока красно-синих Sport24.

Защитник выступает за московский клуб с 2012 года и провел за это время 299 матчей за команду во всех турнирах. В июле 2016 года Фернандес получил российское гражданство, а дебютировал в сборной в 2017 году. В активе игрока армейцев 32 игры за национальную команду.

На чемпионате Европы — 2020 футболист провел три игры. Россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также оказались сильнее Финляндии (1:0). Сборная России заняла последнее место в своей группе и покинула турнир.

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