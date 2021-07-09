Популярный блогер объяснил, почему Черчесов рассмешил миллионы иностранцев и превратился в мем

Известный футбольный блогер Николай Полупанов (Лакер), чья аудитория на Youtube, TikTok и Instagram составляет около 2 млн подписчиков, в интервью «Газете.Ru» объяснил феномен высокой популярности экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова в TikTok.

Видео, на котором специалист открывает одну колу об другую и пьет под песню «Moscow, Moscow» собрало больше 6 млн просмотров и широко обсуждалось в соцсетях. Также в ролике было продемонстрировано, как до этого Криштиану Роналду отодвинул от себя колу, показав, что нужно пить воду, а Поль Погба убрал под стол бутылку с пивом.

«Есть две главных причины популярности этого ролика. Первая — у этой истории уже был раскрученный бэкграунд. Когда Криштиану Роналду убрал колу, ролики с этим моментом тоже набирали миллионы просмотров, и каждое третье видео мне попадалось про это. Когда Черчесов, наоборот, взял колу и к тому же открыл ее совершенно не типичным для многих образом, это очень понравилось людям.

Во-вторых, я очень часто замечал, что в зарубежных странах — в Америке, в Европе — людей очень привлекает, когда в рекомендациях выпадает что-то, связанное с национальными особенностями России, что-то фольклорное. И тут получилось нечто подобное: звучит «Moscow, Moscow», Черчесов под эту музыку чисто по-русски открывает одну колу об другую, как простой пацан…

Думаю, вся эта атмосфера смешалась, и людям понравилось. Все коротко и ясно», — объяснил Полупанов.

Ранее экс-капитан «Амкара» заявил, что Черчесов полностью испортил имидж сборной и ее тренера.