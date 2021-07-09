Роднина о новом тренере сборной: нужен наставник, способный даже этих неумех сорганизовать

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Я не знаю, какой у него был контракт и какие обязательства должны были быть выполнены. Мы знаем очень малую часть договора Черчесова и РФС. Задачу выхода в плей-офф Евро команда не выполнила.

Отбор к чемпионату мира? Мне нравится слово «отбор» – как будто у нас есть что отбирать. Мы находимся в смешной, я бы сказала, ситуации. Наш уровень показал чемпионат Европы.

Нам нужен главный тренер, способный даже этих неумех сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул, амбиции», – приводит слова олимпийской чемпионки «РБК-Спорт».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее британский журналист Джон Брэдли заявил, что Александра Головина и Алексея Миранчука неправильно используют в сборной России.