Дворкович назвал качества, необходимые новому тренеру сборной России
Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал качества, необходимые новому главному тренеру национальной футбольной сборной.
По его мнению, сменщик Станислава Черчесова должен быть амбициозным и ставить перед собой серьезные задачи.
«Какой нам тренер нужен? Тренер, которого будут уважать за успехи и у которого есть высокая цель. Черчесов тоже был таким, но не получилось», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».
8 июля Российский футбольный союз (РФС) сообщил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала.
Ранее экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.