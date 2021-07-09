Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Тедеско в сборную России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Конечно же, я против этой кандидатуры. Это сборная России, 150 миллионов, Тедеско — человек, который появился полтора года назад. Мы вообще не знаем кто он, откуда. Ну, сейчас уже знаем.

Я однозначно против Тедеско. Вы помните его появление. Он, по-моему, один из первых, кто получил пять или шесть красных карточек. Ни он, ни Вилла-Боаш не должны тренировать сборную», — считает Мостовой.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.