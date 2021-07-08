Семин считает несправедливым пенальти в матче Англия — Дания

Экс-наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал скандальный пенальти, назначенный в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.

«В таком матче ставить такой пенальти… Это было несправедливо. Это был потрясающий матч, высочайший уровень напряжения. Защитник не фолил. Не понимаю, почему VAR не помог? Арбитр работал блестяще, но принял вот такое решение.

Матч был крутой, полные трибуны, было много эмоций. Они показали зрителям, что футбол не стоит на месте, что игроки становятся выше и выше в своем мастерстве», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

В дополнительное время при счете 1:1 нидерландский арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях. По мнению противников назначения пенальти, датчанин Мехле не коснулся английского форварда.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Ранее сообщалось, что весь второй экстра-тайм матча с Англией сборная Дании играла вдесятером.