Самедов уверен, что Черчесов справится с давлением после Евро-2020

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов оценил перспективы Станислава Черчесова на посту тренера национальной команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и всё будет нормально», — сказал Самедов.

На групповом этапе Евро-2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, россияне дошли до 1/4 финала.

Ранее бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен добровольно покинуть свой пост.