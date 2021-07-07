Футболист сборной Испании Мората установил уникальное достижение

Футболист сборной Испании Альваро Мората стал первым испанским футболистом, который отличился на «Уэмбли» за клуб и сборную.

Напомним, 6 июля испанцы уступили Италии в матче 1/2 финала Евро-2020.

Также Мората забивал в ворота «Саутгемптона» в матче 1/2 финала Кубка Англии, когда выступал за лондонский «Челси».

Сборная Италии победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышла в финал турнира. В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Решающий матч турнира пройдет 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80.

Ранее Дания стала первой сборной в истории Евро, которой удалось забить не менее четырех мячей в двух матчах подряд. Напомним, в матче третьего тура группового этапа датчане разгромили Россию (4:1), а в 1/8 финала обыграли Уэльс (4:0).