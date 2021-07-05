Сайт для взрослых предложил «Барселоне» $10 млн на новый контракт Месси

Сайт для взрослых предложил каталонской «Барселоне» $10 млн, чтобы помочь сине-гранатовым подписать новый контракт с Лионелем Месси, передает Daily Star.

«Используя наши технологии и сети, мы могли бы доставить миру удовольствие, транслируя футбол и Месси в прямом эфире», — заявил вице-президент отдела новых медиа компании Макс Беннетт.

Контракт Месси с сине-гранатовыми истек 30 июня.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.

Ранее «Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет.