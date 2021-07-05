Ветеран ЦСКА Новиков назвал непредсказуемым противостояние Дании и Англии на Евро-2020

Несмотря на то, что сборная Англии является фаворитом полуфинальной пары Евро-2020 с Данией, предугадать исход этой встречи крайне сложно. В этом убежден знаменитый советский футболист, бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков.

«Фаворитами в матче Англия — Дания я вижу англичан, но не так все просто: датчане будут играть в полную силу, и я думаю, что победитель под вопросом. На самом деле, это непредсказуемая пара. Англичане забили четыре мяча Украине, но у датчан рослые защитники, с ними трудно будет бороться. И впереди у них все хорошо, команда забивная. Игра будет очень интересная», — сказал Новиков «Газете.Ru».

Оценивая перспективы в паре Италия — Испания, специалист был лаконичен. Он не стал скрывать, что испытывает симпатии к итальянцам и надеется на их успех.

«Мне очень понравились итальянцы, команда здорово выглядит. Полагаю, они выиграют этот матч, я им симпатизирую и мне хочется, чтобы Италия прошла в финал», — заявил Новиков.

Оба полуфинальных матча, а также финал, пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встреча испанцев и итальянцев состоится в во вторник, 6 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени. В аналогичное время в среду, 7 июля, прозвучит стартовый свисток в матче Дания — Англия.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Виктор Онопко объяснил причину поражения Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.